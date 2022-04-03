Приглашаю Меркель и Саркози в Бучу. Увидите, к чему за 14 лет привела политика уступок России, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что нынешняя война в Украине – это результат уступок России прошедшие 14 лет

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня – четырнадцатая годовщина саммита НАТО в Бухаресте. Тогда был шанс забрать Украину из "серой зоны" на востоке Европы. Из "серой зоны" между НАТО и Россией. Из серой зоны, о которой в Москве думают, что им здесь все позволено. Даже самые страшные военные преступления. По оптимистическим дипломатическим формулировкам о том, что Украина якобы может стать членом НАТО, тогда, в 2008 году, был спрятан отказ принимать Украину в Альянс", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что через 14 лет после того ошибочного расчета Украина пережила революцию и восемь лет войны на Донбассе.

"Я приглашаю госпожу Меркель и господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок России. Увидеть своими глазами замученных украинцев и украинок.

Хочу, чтобы меня поняли правильно. Мы не обвиняем Запад. Мы не обвиняем никого, кроме конкретных российских военных, совершивших это против наших людей. Кроме тех, кто отдавал им приказы. Но мы имеем право говорить о нерешительности. О том, каким был путь в такую ​​Бучу, в такой Гостомель, в такой Харьков, в такой Мариуполь. У нас нет нерешительности. В каком бы блоке или вне блока мы ни были, мы понимаем одно: мы должны быть сильными", - подытожил президент.

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