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Рашисты обстреляли Очаков – есть погибшие и раненые. ВИДЕО

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Рашисты обстреляли Очаков – есть погибшие и раненые. ВИДЕО
В результате утреннего обстрела Очакова в Николаевской области есть раненые и погибшие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке заместитель Очаковского городского головы Алексей Васьков.

"Сегодня по Очакову было нанесено несколько ударов, хаотических, преимущественно по населению нашего города. Есть у нас жертвы, раненые, есть погибшие", - сказал Васьков в видеообращении.

Он напомнил, что не следует выходить на улицу, выглядывать в окна и тем более вылезать на крышу во время обстрелов, чтобы увидеть, что происходит.

По его словам, пиротехники продолжают поиск и обезвреживание взрывоопасных частей снарядов.

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Топ комментарии

  • oleg1966
    Вместо того что бы все деньги тратить на оборону, зеленые клоуны вкатывали их в дороги. А их предупреждали им кричали что война будет и дороги не первое дело. Вот и результат.Ни ПВО в достатке,ни систем залпового огня ни танков
  • oleg1966
    Об этом все говорили весь 2021 год дурашка Не мели херню
  • Cennadiy
    Вся страна в едином порыве несколько лет вопила, что дорог нет, по Украине ездить нельзя, постройте нам дороги! Зеленский в вполне мирное время построил дороги, а теперь все диванные эксперды зарядили про "деньги в дороги". Покажи свой пост в 2019-21 г, где ты говорил, что надо делать ракеты, а не дороги?
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