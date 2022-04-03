Киевщину разминируют и зачищают от ДРГ, - Маляр

В Киевской области после освобождения от российских оккупантов продолжается зачистка региона от ДРГ и разминирования.

Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель главы Минобороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"По Киевской области ситуация сейчас такова: продолжается зачистка, то есть проверяются подвалы, убежища, разные места на предмет возможного наличия представителей Диверсионных групп. По состоянию на данный момент они не найдены, но процедура такова, что это нужно сделать. Второе – это продолжается разминирование. Русская армия оставила после себя очень много мин, и у нас, к сожалению, есть случаи, когда люди взрываются", - отметила она.

Маляр призвала граждан не спешить с возвращением в освобожденные города, пока не будет завершено разминирование.

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