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Украинские защитники на Донбассе отбили 7 атак, подбили 2 самолета, 2 единицы бронированной техники и 43 военных автомобиля, - штаб ООС

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Украинские защитники на Донбассе отбили 7 атак, подбили 2 самолета, 2 единицы бронированной техники и 43 военных автомобиля, - штаб ООС
В Донецком и Луганском направлении украинские защитники продолжают отражать вражеские атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке ООС.

В сообщении отмечается: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

Сегодня, 3 апреля, украинские защитники уничтожили 2 единицы бронированной техники, 43 военных автомобиля и миномет противника с расчетом.

Подразделения противовоздушной обороны сбили два самолета, один беспилотный летательный аппарат оккупантов, а также подбили российский самолет Ил-22".

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Топ комментарии

  • Шимус
  • littwa
    43 автомобілі це не погано
  • jura bucaphalus
    Бурят, как я рад. (С) Кобзон І.
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