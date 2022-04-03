Шокирована зверствами в Буче и других городах Украины, - глава МИД Великобритании Трасс

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс в шоке от зверств российских оккупантов в Буче и других городах Украины.

Об этом она сообщила в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Шокирована зверствами в Буче и других городах Украины. Сообщения о нападениях на невинных мирных жителей отвратительны. Великобритания сотрудничает с другими для сбора доказательств и расследования военных преступлений. Виновные будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

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