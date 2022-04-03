Новости • Война

Шокирована зверствами в Буче и других городах Украины, - глава МИД Великобритании Трасс

7 37118
Шокирована зверствами в Буче и других городах Украины, - глава МИД Великобритании Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс в шоке от зверств российских оккупантов в Буче и других городах Украины.

Об этом она сообщила в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Шокирована зверствами в Буче и других городах Украины. Сообщения о нападениях на невинных мирных жителей отвратительны. Великобритания сотрудничает с другими для сбора доказательств и расследования военных преступлений. Виновные будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина, - Джонсон о Буче

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Aks World
    Весь день читаю как все шокированы, но делать с этим ничего не собираются и поддерживать ещё больше Украину тоже не хотят.
    Будет как с МН17, 10 лет слушаний, чтобы в конце все повешать на какого-то мертвого командира и забыть об этой истории. При этом продолжая торговать с расеей и оплачивать убийства мирных жителей Украины
  • Paul Foxen
    Ну на Британию то гнать не надо а. Конечно она ШОКОВАНА, когда она увидит Мариуполь, она вообще родит в воду (хотя не беременная)
  • Максим Українець
    Потрібне не шокування і не співчуття, а кривава помста, всій Росії в цілому
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости