Шокирована зверствами в Буче и других городах Украины, - глава МИД Великобритании Трасс
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Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс в шоке от зверств российских оккупантов в Буче и других городах Украины.
Об этом она сообщила в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Шокирована зверствами в Буче и других городах Украины. Сообщения о нападениях на невинных мирных жителей отвратительны. Великобритания сотрудничает с другими для сбора доказательств и расследования военных преступлений. Виновные будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.