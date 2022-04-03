На Восточном направлении отбиты 4 атаки, уничтожены 40 оккупантов, 1 бронемашина и 41 авто, - ОТГ "Восток"
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3 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинские военные отразили 4 атаки российских фашистских войск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке ОТГ "Восток".
В сообщении отмечается: "Также было обнаружено большое скопление автомобильной техники, по предварительной информации с горюче-смазочными материалами, после чего артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение. В результате боев было уничтожено:
личного состава – до 40; ББМ – 1; минометов – 1; АД – до 41.
За каждую забранную украинскую жизнь, за детей, женщин, побратимов, за разрушенные города - придет наказание!"