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СБУ запретила въезд иностранному журналисту, публиковавшему последствия авиаударов по Одессе

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СБУ запретила въезд иностранному журналисту, публиковавшему последствия авиаударов по Одессе
Нидерландский журналист Роберт Дулмерс нарушил правила освещения событий во время войны, опубликовав фото и видео с последствиями ракетных ударов по Одессе. За это корреспондента сперва выдворили, а затем запретили ему въезд в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 24 канал со ссылкой на СБУ.

В Службе безопасности Украины сообщили, что Роберт Дулмерс прибыл в Украину 1 марта, пересекая пункт пропуска Рава-Русская. В течение месяца нидерландский корреспондент посетил несколько городов Украины. Его финальным пунктом стала Одесса.

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Именно за публикацию фото и видео ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Одесщины иностранный журналист был выдворен из Украины. Запрещенный контент Роберт Дулмерс опубликовал на своей странице в твиттере 3 апреля сразу после атаки на Одессу.

СБУ запретила въезд иностранному журналисту, публиковавшему последствия авиаударов по Одессе 01

Фото из твиттера Robert Dulmers

Потеряв аккредитацию ВСУ, журналист сперва добровольно согласился покинуть Украину. Однако в этот же день Дулмерс попытался вернуться. Теперь журналисту запрещен въезд в Украину на 10 лет.

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Топ комментарии

  • Розвиток Людини
    Вірне рішення.
  • Peter Nyankovskyy
    У нідерландській пресі то гівно розповідає, що його заламали, приставили пістолет до його порожньої макітри й вивезли на кордон з Молдовою. Ну й починає воняти
    https://nos.nl/collectie/13888/artikel/2423787-***********-oorlogsverslaggever-robert-dulmers-oekraine-uitgezet
    Я вважаю, наші правильно зробили, але офіційне роз'яснення мають надати. Якщо є ще й відео, то взагалі прекрасно.
  • Anton Oliinyk
    все вірно, воно заявило що взагалі не бачить за собою нікої провини і всі бачили ці клуби диму. але ж воно не розуміє що заборонено саме постити відеоматерали про це. і нчого не каже що намагався повернутись, що і повлекло заборону. короче, там все погано. гівнюк, а не журналіст. люди гадають, що тут сафарі якесь, а не війна. ще й спілка датських журналістів стала гівна накидати
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