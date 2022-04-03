СБУ запретила въезд иностранному журналисту, публиковавшему последствия авиаударов по Одессе
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 24 канал со ссылкой на СБУ.
В Службе безопасности Украины сообщили, что Роберт Дулмерс прибыл в Украину 1 марта, пересекая пункт пропуска Рава-Русская. В течение месяца нидерландский корреспондент посетил несколько городов Украины. Его финальным пунктом стала Одесса.
Именно за публикацию фото и видео ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Одесщины иностранный журналист был выдворен из Украины. Запрещенный контент Роберт Дулмерс опубликовал на своей странице в твиттере 3 апреля сразу после атаки на Одессу.
Фото из твиттера Robert Dulmers
Потеряв аккредитацию ВСУ, журналист сперва добровольно согласился покинуть Украину. Однако в этот же день Дулмерс попытался вернуться. Теперь журналисту запрещен въезд в Украину на 10 лет.