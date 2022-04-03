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Молдова объявляет 4 апреля днем траура по всем погибшим в Украине, - Санду

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Молдова объявляет 4 апреля днем траура по всем погибшим в Украине, - Санду
Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала зверства российских оккупантов, которые те творили в Буче и других городах Украины.

Об этом она сообщила в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Невозможно смотреть на зверства в Буче и других украинских городах. Шокированная жестокостью по отношению к мирному населению. Молдова решительно осуждает эти преступления против человечества, эту незаконную и неспровоцированную войну против Украины. Молдова объявляет завтрашний день днем траура по всем погибшим в Украине", .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шокирована зверствами в Буче и других городах Украины, - глава МИД Великобритании Трасс

Топ комментарии

  • Чукча не читатель.
    Лицеміри.
  • Aks World
    А уже 5 апреля продолжит быть прокладкой для обхода санкций против расеи
  • Совестно за Брата
    В гудок еще подуди... а 5 апреля покупать будешь кровавый кацапский газ за деревяшки...
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