Новости • Агрессия России против Украины, Война, Резня в Буче

Мы не можем молчать, мир должен знать, что произошло, и мы все должны действовать, - посольство США о Буче

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Мы не можем молчать, мир должен знать, что произошло, и мы все должны действовать, - посольство США о Буче
Посольство США в Украине высказало свою позицию относительно информации о массовом терроре в Буче.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере посольства США в Украине.

"Картины из Бучи и других районов, покинутых путинскими войсками, ужасающие. Правительство США стремится к ответственности, используя все доступные инструменты. Мы не можем молчать, мир должен знать, что произошло, и мы все должны действовать", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии

  • Людмила Карпова 35c4aebc
    Ну, то дійте вже!!!
  • Совестно за Брата
    Нужно по максимуму эту тему раскручивать, что бы кацапы не затерли тему...
  • Перехватчик


    Аслан


    @antiputler_news

    ·
    4 ч



    Русня, такая тупая, что не понимает, что во время второй мировой Чернобыльской аварии ещё не было. И Чернобыльской АЭС ещё не было. Да и любых других АЭС не было. Но тупая русня этого не знает...

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