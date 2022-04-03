Мы не можем молчать, мир должен знать, что произошло, и мы все должны действовать, - посольство США о Буче

Посольство США в Украине высказало свою позицию относительно информации о массовом терроре в Буче.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере посольства США в Украине.

"Картины из Бучи и других районов, покинутых путинскими войсками, ужасающие. Правительство США стремится к ответственности, используя все доступные инструменты. Мы не можем молчать, мир должен знать, что произошло, и мы все должны действовать", - отмечается в сообщении.

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