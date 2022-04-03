3 апреля удалось эвакуировать более 2500 человек, - Верещук

3 апреля 2022 гуманитарные коридоры сработали и удалось эвакуировать 2694 украинца в безопасные места.

Об этом доложила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте до Запорожья доехали 469 мариупольцев. 10 автобусов, эвакуировавших сегодня из города Бердянск 408 мариупольцев, сейчас проходят Васильевку. Также удалось пройти блокпосты и колоннк автобусов, которая со вчерашнего дня удерживалась российскими военными. Это более 350 человек из Мариуполя и Бердянска", - рассказала министр.

Также Ирина Верещук отметила, что в город Мангуш сегодня доехали 7 автобусов в сопровождении делегации Международного Комитета Красного Креста. Ведутся переговоры, чтобы они продолжили движение в Мариуполь. Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная в Луганской области удалось эвакуировать 1467 человек.

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