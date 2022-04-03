В результате обстрела Дергачей в Харьковской области погибли по меньшей мере три человека, - мэр Задоренко

Российские оккупанты обстреляли город Дергачи в Харьковской области. В результате действий рашистов погибли по меньшей мере три человека, а семь - получили ранения.

Об этом сообщил городской голова Вячеслав Задоренко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты в очередной раз цинично обстреляли жилой сектор города Дергачи. По меньшей мере три человека погибли, семеро получили ранения разных степеней тяжести", - говорится в сообщении.

"В оккупированных Русско-Лозовском, Проходовском, Токаревском, Казачелопанском старостинских округах и селе Цуповка Прудянского округа ситуация не меняется. Вражеские войска продолжают блокировать эти территории, поэтому мы не можем проводить там гуманитарную работу. Поэтому в северо-восточной части Дергачевщины постепенно наступает гуманитарная катастрофа", - добавил Задоренко.

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