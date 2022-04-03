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Вопрос не только в Путине. Наказание должно получить все военное окружение, - Зеленский

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Вопрос не только в Путине. Наказание должно получить все военное окружение, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что наказание за зверства в Украине должен получить не только российский президент Путин.

Об этом он заявил в интервью CBS, передает Цензор.НЕТ.

По словам президента, наказание должно быть справедливым.

"Мы верим в справедливость, в справедливость западного мира, любого мира. И потому вопрос не только в лидере РФ. Считаем, что это не справедливо. Вопрос в том, чтобы все военное окружение, все люди, которые давали приказы, все абсолютно должны оказаться перед судом и получить соответствующее наказание", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будет создан механизм правосудия для расследования преступлений российских оккупантов на территории Украины, - Зеленский

Топ комментарии

  • A rt fb16bfd9
    Бойня в Буче, показывает, что нет в рашке нет правила правительство отдельно, народ отдельно. Никогда не отмыться народу рашки от того что они сотворили!!!! Никто из них не сможет сказать этофсёпутин, это их народ убивал, насиловал и пытал!!!!!
  • DmitrySviridon ad49c275
    Россия должна развалиться, как СССР. Другого исхода быть не может!
  • Anatoliy A 006b9dda
    А кацапские нацисткие холопы? Опросы не видели? Сколько гордится своей войной опущенных орков на помойке?
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