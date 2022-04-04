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3 апреля было поражено 6 целей - 2 самолета, 1 вертолет, 2 крылатые ракеты и поражен самолет-ретранслятор Ил-22, - Воздушные Силы

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3 апреля было поражено 6 целей - 2 самолета, 1 вертолет, 2 крылатые ракеты и поражен самолет-ретранслятор Ил-22, - Воздушные Силы
За сутки 3 апреля силы украинской противовоздушной обороны поразили 6 целей.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает Командование Воздушных Сил в фейсбуке.

"3 апреля зенитные ракетные войска Воздушных Сил уничтожили две крылатые ракеты, один вертолет, два самолета (Су-34 и Су-35) и поразили самолет-ретранслятор Ил-22 (воздушный пункт управления). Из перехваченного радиообмена оккупантов стало известно, что у самолета повреждения, разгерметизирована кабина и пилоты запросили  аварийную посадку на аэродроме Ростова.

Истребители Воздушных Сил продолжают работу в небе, вытесняют врага на определенных направлениях, а также производят прикрытие ударных групп бомбардировочной и штурмовой авиации, которая наносит ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские военные контролируют все воздушное пространство Украины, - пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ

Топ комментарии

  • Дмитрий Иванов b4dbe8ca
    Гастамель, так по скрепному рашист
  • Ан Мур
    Не знаю, наскільки правда, але тут "Повідомляється, що сьогодні "Нептуном" влучили по новому російському фрегату "Адмірал Ессен"."
  • Шимус
    и Гастомель кацап палишся как твой брат бурят в коробочке или как десант поскопской скопской в бмд 4 нано броня которого как вещала звезда не даст сгореть экипажу и выполнить жадучу добыть чудо дивное стиральную машину
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