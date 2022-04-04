Оккупанты продолжают штурмовать Мариуполь и готовятся к наступлению на Северодонецк, - Генштаб ВСУ
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Российские оккупанты готовятся к наступлению в направлении Северодонецка и Большой Новоселки в Донецкой области.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты продолжили сосредоточивать основные усилия на захвате населенных пунктов Рубежное, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, подготовке к наступлению, которое, возможно, будет начато в ближайшие сутки в направлении Северодонецка и Большой Новоселки.
При поддержке авиации и артиллерии противник продолжает штурм города Мариуполя", – говорится в сообщении.