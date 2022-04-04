Новости • Война

Оккупанты продолжают штурмовать Мариуполь и готовятся к наступлению на Северодонецк, - Генштаб ВСУ

8 66334
Оккупанты продолжают штурмовать Мариуполь и готовятся к наступлению на Северодонецк, - Генштаб ВСУ
Российские оккупанты готовятся к наступлению в направлении Северодонецка и Большой Новоселки в Донецкой области.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты продолжили сосредоточивать основные усилия на захвате населенных пунктов Рубежное, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, подготовке к наступлению, которое, возможно, будет начато в ближайшие сутки в направлении Северодонецка и Большой Новоселки.

При поддержке авиации и артиллерии противник продолжает штурм города Мариуполя", – говорится в сообщении.

Читайте также: Враг перегруппировывает силы в Донецком направлении. Туда перебрасывают подразделения из Калининградской области, - Генштаб

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Robert Olsen
    Скажем так, там потрібно куди більше ніж 2 байрактари.
  • Aleksiey Ykropovich
    Я не спец по тактиці дуже.... але просто як людині не зрозуміло чому немає допомоги Маріуполю??? Чому неможна відправити 2-3 Байрактари й хочаб пробити коридор для евакуації цивільних..... сподіваюсь нам просто не усе кажуть.... тримайтеся Маріуполь!!!
  • Сергей Кондратьев d895e89f
    Ты можешь хоть в одном комменте не упоминать президента и не ныть о капитуляции?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости