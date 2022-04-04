Премьер-министр Венгрии Орбан, партия которого побеждает на выборах, назвал своими оппонентами Сороса, Зеленского и "бюрократию Брюсселя"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал оппонентами президента Украины Владимира Зеленского, основателя фонда "Возрождение" Джорджа Сороса и "бюрократов Брюсселя".

Об этом он заявил в обращении к своим сторонникам после вероятной победы его партии "Фидес" на парламентских выборах в Венгрии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы будем помнить эту победу до конца жизни, потому что нам пришлось сражаться с огромным количеством противников: местными левыми, международным левым крылом, бюрократами Брюсселя, всеми деньгами и институтами империи Сороса, международными СМИ, а также украинским президентом. У нас никогда не было столько оппонентов (Орбан использовал слово "opponents", которое можно перевести и как "противники" , – прим.) одновременно", - сказал Орбан.

Зеленский критикует венгерские власти за блокирование санкций против РФ из-за вторжения в Украину, позицию по "закрытию неба" и запрет транзита оружия для ВСУ через территорию Венгрии.

В Венгрии прошли парламентские выборы, согласно первым результатам, партия "Фидес" действующего премьер-министра Виктора Орбана набрала 60% голосов.

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