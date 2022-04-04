Россия хочет исказить заседание Совбеза ООН по зверствам в Буче, - Кислица
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Предложение РФ созвать Совбез ООН 4 апреля – это попытка исказить рассмотрение российских зверств в Киевской области.
Об этом в Twitter сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает Цензор.НЕТ.
"На воре шапка горит: если не удается остановить уже объявленное заседание 5 апреля, его можно исказить созывом своего собственного... Чего еще можно было ожидать от путинских приспешников?" - говорится в сообщении.
Так Кислица прокомментировал предложение РФ созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН 4 апреля.
Напомним, 5 апреля состоится заседание Совета Безопасности ООН по обсуждению массовых убийств российскими войсками гражданского населения в пригородах Киева.