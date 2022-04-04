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Россия хочет исказить заседание Совбеза ООН по зверствам в Буче, - Кислица

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Россия хочет исказить заседание Совбеза ООН по зверствам в Буче, - Кислица
Предложение РФ созвать Совбез ООН 4 апреля – это попытка исказить рассмотрение российских зверств в Киевской области.

Об этом в Twitter сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает Цензор.НЕТ.

"На воре шапка горит: если не удается остановить уже объявленное заседание 5 апреля, его можно исказить созывом своего собственного... Чего еще можно было ожидать от путинских приспешников?" - говорится в сообщении.

Так Кислица прокомментировал предложение РФ созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН 4 апреля.

Напомним, 5 апреля состоится заседание Совета Безопасности ООН по обсуждению массовых убийств российскими войсками гражданского населения в пригородах Киева.

Читайте также: Порошенко призывает экстренно созвать Совбез ООН и Совет ООН по правам человека из-за зверств российских оккупантов в Киевской области

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Топ комментарии

  • Яукр
    ООН це фікція, вона нічого не значить для людства, а кацапів будуть карати ЗСУ!
  • DmitrySviridon ad49c275
    Нужно добиться исключения России из ООН!!!
  • Office Den Haag
    🇺🇦⚡️Андрій Смолій:
    Всі ви побачили страшні кадри з Ірпеня, Бучі, Гостомеля.
    Це ще далеко не вся картина. Далі будуть інші населені пункти де кремлівські окупанти вбили сотні і сотні людей. Втрати страшні, бо це людські життя, долі, розбиті сім'ї, осиротілі діти, знищений цвіт нації.
    Сподіваюсь вся країна буде завжди пам'ятати і знати хто це зробив.
    Хто ці вбивці та ґвалтівники, хто фашисти та нацисти, хто прийшов вбивати нашу країну.
    Якби вони могли - зробили б те ж саме з усіма містами та селами країни. Вони планували влаштувати криваве месиво у Києва, Полтаві, Одесі та навіть Львові. Московитів нічого не зупиняло і не зупиняє крім потужного спротиву та знищення них самих. Сьогодні це роблять Збройні Сили України.
    Сподіваюсь, що в Україні більше ніяке падло не буде ратувати за «русскім мір» чи якийсь елемент цієї вбивчої «ідеології». Хоча…є такі що й досі з екранів телевізорів, перефарбувавшись, ратують за зовсім не ті цінності, які повинні були б мати. Їм також буде дана оцінка.
    ***
    Давайте в пам'ять про тих вбитих та закатованих українців дамо собі слово, що тут ніколи більше не буде расіі. Ніколи. І давайте дамо собі слова боротись з усім «русскоміровським» на всіх можливих фронтах. В пам'ять поо тих хто загинув на нашій землі від рук кривавого окупанта.
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