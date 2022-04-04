"Люди плачут и ищут тела близких", - журналисты CNN о братской могиле в Буче
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В освобожденном от российских оккупантов городе Буча журналисты обнаружили братскую могилу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Местные рассказали, что в первые дни войны тела похоронили на территории храма Андрея Первозванного и всех святых.
Команда CNN увидела по меньшей мере 10 тел в мешках, некоторые частично были покрыты землей.
Большинство тел, по словам местных, уже похоронены. Это около 150 человек, погибших в боях под Бучей.
Издание отмечает, что почву на территории храма, вероятно, копали, поэтому возможно, что там похоронено еще больше тел.
Журналисты CNN видели, как люди на месте братской могилы плакали и искали тела погибших близких.