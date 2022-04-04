Ключевые бои в ближайшее время будут проходить в Мариуполе, Кременной, Рубежном, Попасной и на линии Изюм-Волноваха, - МВД

Ключевые бои в войне против российских оккупантов в ближайшее время будут сосредоточены в Мариуполе, Кременной, Рубежном, Попасной, на линии Изюм-Волноваха и смогут существенно повлиять на исход войны в целом.

Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ключевая задача, которую ставит сейчас перед собой Российская Федерация – это окружить наши войска на востоке. Поэтому ключевые бои будут, безусловно, – это Мариуполь… это Кременная, Рубежное. В Луганской области – это Попасная, которая является для них (российских оккупантов. - Ред.) одним из ключевых пунктов на это время, и это также по линии Изюм-Волноваха", – сказал он в эфире национального телемарафона #UA вместе.

При этом Денисенко подчеркнул, что на этом направлении сосредотачиваются самые большие силы россиян и там будут проходить главные бои "ближайших дней или недель этой войны".

"От результатов этих боев будет зависеть результат промежуточного этапа, а может, и всей войны, украино-российской, 2022 года", – добавил советник главы МВД.

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