Во время минометного обстрела в Новодружеске погибли волонтеры Ольга Курьерова и Юрий Жабин, - Гайдай

Минометный обстрел Новодружеска российская армия совершила вчера, 3 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОВА.

"Волонтеры занимались выдачей гуманитарной помощи местным жителям. Каждый день, несмотря на вражеский огонь, приходили на место сбора и снабжали людей едой и необходимыми вещами. Так было и вчера, пока не прилетела мина. Кстати, одна из погибших спасла жизнь коллеге, прикрыв ее собой, когда начался российский обстрел города. Вечная память", – сообщил начальник областной военной администрации Сергей Гайдай.

Также сообщается, что из-за российского вторжения за минувшие сутки в Луганской области произошло возгорание двух многоэтажек в Северодонецке, пламенем было охвачено несколько частных домов в Новодружеске.

Относительно ситуации безопасности Гайдай отметил, что за сутки на Луганщине и Донетчине отбиты семь атак врага, уничтожены две единицы бронированной техники, 43 военных автомобиля и миномет противника с расчетом.

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Подразделения ПВО сбили два самолета, один беспилотный летательный аппарат, а также подвбили российский самолет.

Всего в течение текущей недели военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 51 вражескую атаку: уничтожили 46 танков, 92 единицы бронированной и 87 автомобильной техники, 27 артиллерийских систем, 10 беспилотных летательных аппаратов, четыре самолета и крылатую ракету противника.

Позже на своей странице в соцсети Фейсбук Гайдай уточнил, что погибли волонтеры Ольга Курьерова и Юрий Жабин.