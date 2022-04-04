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Казни жителей Украины входили в план вторжения Путина, - глава британской MI6 Мур

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Казни жителей Украины входили в план вторжения Путина, - глава британской MI6 Мур
В британской разведывательной службе MI6 признали, что были осведомлены о возможности массовых внесудебных казней на территории Украины. Такие казни входили в планы президента России Владимира Путина по установлению контроля над Украиной.

Об этом написал глава разведывательной службы Ричард Мур в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Мур также отметил, что казни должны были производиться военными подразделениями российских войск, а также сотрудниками спецслужб России.

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"Мы знали, что планы Путина по вторжению включали внесудебные казни его военными и спецслужбами. Сообщения о казнях гражданских лиц, поступающих из освобожденных районов, ужасают и пугают" - написал он в ответ на заявление главы МИД Великобритании Трасс по поводу российских зверств в Буче .

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Топ комментарии

  • PREDATOR PREDATOR
    Кадри убитих і закатованих жахливі, бо це ж наші українські люди,ю. Але хіба хтось думав, що по іншому буде? Ви уявляєте скільки би москалі вбили українців, якби не було ЗСУ?
  • Joshua Merlin
    войну, которую ведет Украина, надо назвать национально-освободительной войной...
  • Психиатрическая больница No1
    А шо нам уявляти, це вже було неодноразово.Боголюбський, татари, Батурин,крiпацтво, голодомор, 1937 рiк. Тому й з'явилось ЗСУ. Бiда Украiни усiх часiв це саботаж пiдготовки до вiйни, вiдсутнicть новiтнього озброення, вищого за окупанта.
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