Казни жителей Украины входили в план вторжения Путина, - глава британской MI6 Мур

В британской разведывательной службе MI6 признали, что были осведомлены о возможности массовых внесудебных казней на территории Украины. Такие казни входили в планы президента России Владимира Путина по установлению контроля над Украиной.

Об этом написал глава разведывательной службы Ричард Мур в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Мур также отметил, что казни должны были производиться военными подразделениями российских войск, а также сотрудниками спецслужб России.

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"Мы знали, что планы Путина по вторжению включали внесудебные казни его военными и спецслужбами. Сообщения о казнях гражданских лиц, поступающих из освобожденных районов, ужасают и пугают" - написал он в ответ на заявление главы МИД Великобритании Трасс по поводу российских зверств в Буче .

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