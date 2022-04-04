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Кадры из Бучи напоминают о временах сталинского и нацистского тоталитаризма, - МИД Польши

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Кадры из Бучи напоминают о временах сталинского и нацистского тоталитаризма, - МИД Польши
Польша сделает все, чтобы виновные в убийствах мирных жителей Бучи были наказаны.

Об этом говорится в заявлении МИД Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В польском внешнеполитическом ведомстве отметили, что сообщения из освобожденного украинскими войсками города Бучи "наполняют ужасом, гневом и жаждой справедливости".

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Преступления против гражданского населения запрещены международным гуманитарным правом о вооруженных конфликтах, стороной которого является Россия, Гаагской и Женевской конвенциями, а также обычным международным правом, отметили польские дипломаты.

"Фотографии мирных жителей, застреленных в затылок, со связанными руками, сравнимы с самыми темными временами сталинского и нацистского тоталитаризма", - подчеркивает МИД Польши.

Польское внешнеполитическое ведомство заверило, что сделает все возможное, "чтобы виновные в этих отвратительных действиях были привлечены к ответственности".

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