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Израиль осудил военные преступления российских войск в Буче

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Израиль осудил военные преступления российских войск в Буче
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что умышленное причинение вреда гражданскому населению Украины, которое было обнаружено в Буче после освобождения города от российских захватчиков, является военным преступлением.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Twitter.

"Преднамеренное причинение вреда гражданскому населению является военным преступлением, и я решительно осуждаю это", - написал Лапид.

По его словам, невозможно остаться безучастным перед ужасающими картинами из города Буча под Киевом после ухода из него российской армии.

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Топ комментарии

  • Враг рода человеческого 666
    Еще один озабоченный лживый ублюдок
  • Андрей Новодар 19ea7cea
    Ні .Не визнають .Геноцид у їхньому розумінні може бути тільки проти одного народу.
  • Zemer
    А перед тим як засудити спитав дозволу у Лаврова
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