Израиль осудил военные преступления российских войск в Буче
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Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что умышленное причинение вреда гражданскому населению Украины, которое было обнаружено в Буче после освобождения города от российских захватчиков, является военным преступлением.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Twitter.
"Преднамеренное причинение вреда гражданскому населению является военным преступлением, и я решительно осуждаю это", - написал Лапид.
По его словам, невозможно остаться безучастным перед ужасающими картинами из города Буча под Киевом после ухода из него российской армии.