ЕС обсудит новый пакет санкций против России. Речь идет об эмбарго на энергоносители и запрете использования портов, - Financial Times

Послы стран Евросоюза планируют собраться в среду, чтобы обсудить пакет новых санкций против России в связи с вторжением ее войск в Украину и зверствами оккупантов Киевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Financial Times со ссылками на информированные источники.

По сообщениям источников, санкционные меры, предложенные некоторыми государствами, могут затронуть как индивидуальные ограничения, так и эмбарго на экспорт российских товаров. Предлагается обсудить дополнительные ограничения и эмбарго на ввоз из России энергоносителей, таких как уголь, нефть и газ, запрет на использование российскими судами портов ЕС.

Как отмечает издание, сейчас "призывы к введению санкций против российского экспорта энергоносителей становятся все громче".

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