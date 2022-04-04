Общие потери РФ с начала войны – около 18,3 тыс. человек, 147 самолетов, 134 вертолета, 647 танков и 1 844 бронированные машины

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 3 апреля потери личного состава противника составляют около 18,3 тыс. человек.