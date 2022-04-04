Новости • Война, Резня в Буче

США решительно осуждают зверства кремлевских сил в Буче. Мы добиваемся ответственности для виновных, - Блинкен

6 08046
США решительно осуждают зверства кремлевских сил в Буче. Мы добиваемся ответственности для виновных, - Блинкен
США решительно осуждают очевидные зверства кремлевских сил в Буче и всей Украине.

Об этом сообщил в твиттере государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ.

"Мы решительно осуждаем очевидные зверства кремлевских сил в Буче и всей Украине. Мы добиваемся ответственности, используя все доступные инструменты, документируя и делясь информацией, чтобы привлечь к ответственности виновных", - отметил Блинкен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В ритуальной службе Бучи насчитали 340 тел, но это еще не все: "20 адресов еще есть на завтра. Многие похоронены во дворах". ВИДЕО

Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Найбільшим і адекватним покаранням за ці злочини буде поставка важкого, особливо ракетного озброєння і літаків. Все інше - "бла-бла-бла". Хоча і за надану допомогу теж дякуємо.
  • Саша Пончик
    21 век центр Европы. И ни кто кроме Украины не может остановить ипанутого нового гитллера. Какой-то сюр.
  • Garry Grant
    Так рішуче ж засуджують. Це все міняє. ***** в паніці.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости