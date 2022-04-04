США решительно осуждают зверства кремлевских сил в Буче. Мы добиваемся ответственности для виновных, - Блинкен
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США решительно осуждают очевидные зверства кремлевских сил в Буче и всей Украине.
Об этом сообщил в твиттере государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ.
"Мы решительно осуждаем очевидные зверства кремлевских сил в Буче и всей Украине. Мы добиваемся ответственности, используя все доступные инструменты, документируя и делясь информацией, чтобы привлечь к ответственности виновных", - отметил Блинкен.