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Украинка "отжала" у оккупантов ящик боеприпасов для ВСУ и спрятала их в кроличьей клетке. ВИДЕО

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Украинка "отжала" у оккупантов ящик боеприпасов для ВСУ и спрятала их в кроличьей клетке. ВИДЕО
Жительница села Перемога в Киевской области "отжала" у российских оккупантов цинк с боеприпасами и передала украинским военнослужащим.

Об этом украинский воин Денис Попов сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что женщина отобрала у оккупантов ВОГ-25 – осколочный боеприпас для подствольного гранатомета. Она спрятала ящик в кроличьей клетке, дождалась, когда населенный пункт освободят и передала трофей ВСУ.

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"Эта смелая женщина изъяла у оккупантов целый мешок боеприпасов и спрятала его в кроличьей клетке. Передала для ВСУ", - написал Попов.

Он подчеркнул, что партизанское движение в Украине победить невозможно, ведь все украинцы – партизаны.

"Кого вы, идиоты, хотели победить? Против вас здесь все. И природа тоже", – написал Попов.

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Топ комментарии

  • Anatoliy A 006b9dda
    Дай Бог здоровля Бабусi
  • Харьков Сумской
    Заслуговуватиме на нагороду.
  • Анатолий Лемберг 54a5a49b
    не "віджала" а провела демілітаризацію рузького лайна, може ще й бурята десь прикопала, але "поскромнічала" не призналась))
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