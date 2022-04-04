Украинка "отжала" у оккупантов ящик боеприпасов для ВСУ и спрятала их в кроличьей клетке. ВИДЕО

Жительница села Перемога в Киевской области "отжала" у российских оккупантов цинк с боеприпасами и передала украинским военнослужащим.

Об этом украинский воин Денис Попов сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

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Сообщается, что женщина отобрала у оккупантов ВОГ-25 – осколочный боеприпас для подствольного гранатомета. Она спрятала ящик в кроличьей клетке, дождалась, когда населенный пункт освободят и передала трофей ВСУ.

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"Эта смелая женщина изъяла у оккупантов целый мешок боеприпасов и спрятала его в кроличьей клетке. Передала для ВСУ", - написал Попов.

Он подчеркнул, что партизанское движение в Украине победить невозможно, ведь все украинцы – партизаны.

"Кого вы, идиоты, хотели победить? Против вас здесь все. И природа тоже", – написал Попов.

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