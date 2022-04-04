Российские захватчики готовятся к огромному прорыву в Луганской области, - Гайдай

Российские захватчики готовятся к огромному прорыву в Луганской области, ночью ВСУ отразило вражескую атаку в районе Рубежного.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Телемарафоне на прямом включении сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Действительно, идет накопление огромного личного состава, техники, готовящейся к огромному прорыву. Ночью была попытка в районе Рубежного совершить прорыв, но наши защитники отразили атаку, там подбили несколько танков, есть десятки погибших среди врагов", - сообщил глава области.

Он отметил, что украинские военные держат оборону, но "видим, что накопление идет очень-очень мощно".

Гайдай обратился к жителям Луганской области с просьбой всем эвакуироваться, потому что враг "будет просто уничтожать все на своем пути".

По его словам, российские захватчики используют жителей временно оккупированных территорий как "пушечное мясо".

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