Новости • Агрессия России против Украины, Война

Российские захватчики готовятся к огромному прорыву в Луганской области, - Гайдай

29 40849
Российские захватчики готовятся к огромному прорыву в Луганской области, - Гайдай
Российские захватчики готовятся к огромному прорыву в Луганской области, ночью ВСУ отразило вражескую атаку в районе Рубежного.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Телемарафоне на прямом включении сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Также смотрите: РИА "Новости" опубликовало статью с заголовком "Что Россия должна сделать с Украиной" с откровенными призывами к "деукраинизации" и уничтожению нашего нацсознания. СКРИНШОТ

"Действительно, идет накопление огромного личного состава, техники, готовящейся к огромному прорыву. Ночью была попытка в районе Рубежного совершить прорыв, но наши защитники отразили атаку, там подбили несколько танков, есть десятки погибших среди врагов", - сообщил глава области.

Он отметил, что украинские военные держат оборону, но "видим, что накопление идет очень-очень мощно".

Гайдай обратился к жителям Луганской области с просьбой всем эвакуироваться, потому что враг "будет просто уничтожать все на своем пути".

По его словам, российские захватчики используют жителей временно оккупированных территорий как "пушечное мясо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня будет проходить эвакуация населения из Мариуполя и Луганщины, - Верещук

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Дмитрий Гайдарченко
    Боже грани ВСУ
  • vlasta
    Як казав Гайдай, на Луганщині 6 тисяч шахтарів і з них тільки 5(!) записалися до тероборони. Я сам з Луганщині, мій батько все життя був шахтарем, але я за те, щоб після визволення Донбасу, треба провести дерусіфікацію.
  • Kristina Rubcova
    Когда уже до всех дойдет, что цель имперской России - ГЕНОЦИД украинской нации. Потому что российская империя и украинская нация не могут сосуществовать вместе, абсолютно, зто совершенно несовместимые вещи.

    Украинцы знают, что Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.

    Путину проще уничтожить целую нацию, чем принять горькую правду !

    Путина и всех причастных, в срочном порядке, нужно заочно арестовать. Что бы ни один не смог уехать в нормальную страну. Что бы их сразу задерживали и в Гаагу !

    P.S. (Геноци́д (от греч. γένος - род, племя и лат. caedo - убиваю) - форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую)
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости