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Россия продолжает консолидировать силы для наступления на Донбасс: перекидывает в этот район "вагнеровцев", - Минобороны Британии

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Россия продолжает консолидировать силы для наступления на Донбасс: перекидывает в этот район "вагнеровцев", - Минобороны Британии
Россия продолжает консолидировать силы для наступления на Донбасс и опрокидывает в этот район наемников ЧВК "Вагнер".

Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии от 4 апреля, передает Цензор.НЕТ.

"Российские силы продолжают консолидироваться и реорганизовываться, переориентируя свое наступление на Донбасс на востоке Украины. Российские войска, в том числе наемники из российской частной военной компании "Вагнер", перекидываются в этот район", - говорится в сообщении.

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Россия продолжает консолидировать силы для наступления на Донбасс: перекидывает в этот район вагнеровцев, - Минобороны Британии 01

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Всі кацапські свині-смертні...Багаторазово доведено ВСУ...
  • Garry Grant
    Ну "вагнеровцы" и что? Чем они лучше остальных "ваньковцев"? На кой чёрт этот дурацкий ажиотаж вокруг сортов кацапского гавна?
  • omelyan k
    Треба розміщувати об'яви про винагороду за здану техніку на узбіччях доріг, де є ймовірність прориву орків - замість банерів, дорожніх вказівників тощо.
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