Россия продолжает консолидировать силы для наступления на Донбасс: перекидывает в этот район "вагнеровцев", - Минобороны Британии

Россия продолжает консолидировать силы для наступления на Донбасс и опрокидывает в этот район наемников ЧВК "Вагнер".

Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии от 4 апреля, передает Цензор.НЕТ.

"Российские силы продолжают консолидироваться и реорганизовываться, переориентируя свое наступление на Донбасс на востоке Украины. Российские войска, в том числе наемники из российской частной военной компании "Вагнер", перекидываются в этот район", - говорится в сообщении.

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