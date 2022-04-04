Оперативное командование "Південь" о ночном обстреле Одессы: Ракеты не попали в цель, есть повреждения нежилых зданий

Ночью враг нанес ракетный удар по объекту в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Південь".

Как отмечается, сороковые сутки полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства вновь имеют в сводках хронику ракетных ударов по объектам инфраструктуры в разных регионах Украины.

"Пытаясь сеять панику среди населения и нарушить логистику сил обороны, враг накануне ночью атаковал Одессу. Ракеты не попали в цель, но есть повреждения нежилых построек. Пострадавших нет, другие обстоятельства уточняются", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщается, с самого утра враг также нанес несколько ракетных ударов по городу Николаеву.

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