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Вражеский снаряд попал в храм в Рубежном, ранены два священника, - Гайдай

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В городе Рубежное Луганской области в результате вражеских обстрелов ранены двое священников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в фейсбуке.

Гайдай отметил, что российский снаряд попал в храм в честь святителя Луки Крымского в Рубежном.

"Обстрелом пробила кровля храма. Осколками ранен настоятель, а также священник другого храма, который в этот момент также находился на храмовой территории", - заявил глава ОВА.

Вражеский снаряд попал в храм в Рубежном, ранены два священника, - Гайдай 01

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Топ комментарии

  • Ivan Pupkin b2770a7a
    надеюсь это церковь и попы московского патриархата
  • Kindrat74
    Краще в кінці додати щось нейтральне, на зразок: "На щастя, споруда належала філії РПЦ і не становила ніякої історичної чи художньої цінності" )))
  • Vladimir T fd7dc273
    Судя по тому, что Гайдай стыдливо умолчал чей храм: ПЦУ или РПЦ ... храм таки РПЦ. Если это так, то Гайдай забыл в конце своего сообщения добавить "Ура!"
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