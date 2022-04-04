Вражеский снаряд попал в храм в Рубежном, ранены два священника, - Гайдай
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В городе Рубежное Луганской области в результате вражеских обстрелов ранены двое священников.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в фейсбуке.
Гайдай отметил, что российский снаряд попал в храм в честь святителя Луки Крымского в Рубежном.
"Обстрелом пробила кровля храма. Осколками ранен настоятель, а также священник другого храма, который в этот момент также находился на храмовой территории", - заявил глава ОВА.