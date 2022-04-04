Работа над восстановлением объектов инфраструктуры началась в Тростянце, - Живицкий

В Сумскую область в субботу, 2 апреля, прибыла группа архитекторов и урбанистов, которые будут работать над восстановлением города Тростянец, освобожденного от нашествия российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий на своей странице в соцсети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, с участием главного архитектора области Владимира Быкова, специалистов из Киева и проектных институтов состоялось обсуждение первых шагов по выполнению восстановительных работ.

"Начинаем обследование территории, проектирование и восстановление центральной части Тростянца. Для нас важно, чтобы то, что разрушено орками, было восстановлено, и люди вернулись к нормальной жизни в громаде", - сказал Живицкий.

Читайте: В освобожденных от оккупантов громадах Сумщины работают саперы, продолжается зачистка от ДРГ, - Живицкий

Глава области отметил, что уже началась работа над восстановлением объектов инфраструктуры, часть Тростянца обеспечена электроснабжением.

"Круглосуточно работают электрики, газовики, коммунальные службы. Делаем все необходимое, чтобы люди были с теплом, светом, газом водой", – рассказал Живицкий.

Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков после визита в Тростянец заявил, что восстановление полностью разрушенной привокзальной площади в городе возьмет на себя "Укрзалізниця".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В освобожденном Тростянце обнаружены тела замученных мирных жителей, - начаты уголовные производства