Германия является основным препятствием для санкций против РФ, - Моравецкий

Германия создает главные препятствия для усиления санкций против РФ.

Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это Германия, являющаяся основным препятствием для санкций", - приводят слова премьера западные СМИ.

Венгрия, по словам Моравецкого, не блокирует возможность ужесточения санкций против России.

Накануне глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что власти ЕС готовят новые санкции против России.

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