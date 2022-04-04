С начала вторжения РФ 84 военнослужащих ВСУ удостоены звания Героя Украины, из них 42 посмертно. 18 офицеров получили звание бригадного генерала, - Резников

В Европе нет больше ни одного военачальника, который имел опыт военного управления подобного масштаба, как украинские руководители Вооруженных сил.

Об этом написал на своей странице в фейсбуке министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые украинцы!

После 39 дней отпора полномасштабной российской интервенции многие из нас с облегчением воспринимают хорошие новости.

Российские оккупанты потерпели поражение под Киевом. Первое сражение за столицу украинские защитники и защитницы выиграли.

Киевщина освобождена от врага. Он также отступает в Черниговскую и Сумскую области, чтобы перегруппировать силы и изменить направление ударов.

Это бесспорное свидетельство, что планы Кремля сломаны.

В то же время наши сердца полны боли за сотнями мирных граждан, которые были зверски замучены российскими солдатами.

Только в Буче количество погибших уже больше, чем в Вуковаре.

Выстрелы в затылок женщинам и мужчинам со связанными руками – это абсолютная бесчеловечность. Эти убийства не воспринимаются как часть войны. Даже сложно их квалифицировать как терроризм или грех.

Это – сущность, природа тех бешеных палачей, которые ворвались на нашу землю. В последний раз такое делали эсэсовцы.

Это зло просто не может остаться безнаказанным.

Наша разведка последовательно устанавливает личности захватчиков и убийц. Всех! Каждый в свое время получит то, что "заслужил".

Мы склоняем головы перед нашими воинами, которые положили жизнь, чтобы оградить столицу от этой напасти.

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Сейчас продолжаются тяжелые бои в Харьковской, Луганской, Донецкой областях. Наши войска оттесняют оккупантов на Херсонщине. В непростой ситуации остается Чернигов. Героически сражаются защитники Мариуполя, уже ставшие легендами настоящего.

Кажется, все уже осознали, что самое ценное в Украине люди.

Тысячи и тысячи людей сегодня борются за будущее для Украины, для всех будущих поколений украинцев. Чтобы украинцы сами определяли свою судьбу и никогда не были вынуждены жить под владычеством изуверов.

Хочу отметить несколько особых украинцев. Это – командование нашей армии.

В первую очередь – это Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный. Можно сказать многое. Главное – это Воин, отвечающий уровню вызовов, стоящих перед Украиной. А они – огромные.

Также члены его команды – заместители Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк и генерал-полковник Николай Балан, начальник Генерального штаба ВСУ, Герой Украины, генерал-лейтенант Сергей Шаптала. И все офицеры Генштаба.

Хочу, чтобы все осознали. В Европе нет больше ни одного военачальника, имеющего опыт военного управления подобного масштаба. Ни одного! Во всем мире таких – единицы.

Не могу не вспомнить тех, кого следует поблагодарить за сохранение столицы.

Во-первых, это командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, непосредственно отвечающий за оборону Киева и области.

После отражения первой волны вторжения, которая может быть не последней, придется сделать еще многое, чтобы быть готовыми к любым сценариям. Уверен, что в этом поможет опыт Героя Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка, который достойно встретил российское нашествие в зоне проведения ООС, а сейчас возглавляет Киевскую областную военную администрацию.

Во-вторых, Киев во многом спасли героические бойцы на Черниговщине и Сумщине, которыми руководит командующий войсками Оперативного командования "Північ", Герой Украины, генерал-майор Виктор Николюк.

Древний Чернигов и его несокрушимые защитники стали непреодолимой крепостью для врага. Сразу несколько городов в Сумской области приняли на себя удар и достойно его выдержали. Враг убегает, хоть и имеет больше техники. У него просто нет таких людей, как у нас.

Силы специальных операций ВСУ, наши артиллеристы, десантники, авиация и все виды, роды и силы Украинской армии – это настоящие герои!

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В-третьих, хочу отметить начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майора Кирилла Буданова и всех военных разведчиков. Бойцы ГУР творят настоящие чудеса на разных участках фронта. Когда-нибудь о них напишут в книгах. Под Киевом они сделали очень многое для нейтрализации более подготовленных русских оккупантов.

Стоило подчеркнуть настоящее боевое братство, возникшее за это время. Ведь рядом с воинами ВСУ и ГУР МО бок-о-бок сражались спецподразделения СБУ и Национальной полиции, гвардейцы, наши пограничники, а также настоящая тероборона – люди, защищавшие свои дома от российских захватчиков.

Мы обязательно вспомним поименно и поблагодарим комбриг, комбатов, полковников, сержантов и солдат, отличившихся на этой войне.

Я еще не раз буду говорить о лучших.

С начала нашествия мы уже имеем в Вооруженных Силах 84 Героя Украины, к сожалению, 42 из них удостоены этого звания посмертно. Сотни защитников и защитниц отмечены высокими государственными наградами. Ибо они достойны.

Также за этот период 18 настоящих офицеров получили звание бригадного генерала. Это новое поколение командиров высшего звена, отражение современной украинской армии, которая закаливается не в кабинетах, а в бою.

Вся Украина сегодня закаляется в бою.

И обязательно победит.

Слава Украине!" – обратился к украинцам министр обороны.