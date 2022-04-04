Новости • Война, Резня в Буче

Facebook и Instagram ограничили хештеги #Bucha и #BuchaMassacre

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Facebook и Instagram ограничили хештеги #Bucha и #BuchaMassacre
Соцсети Facebook и Instagram начали блокировать хештеги, связанные с военными преступлениями РФ в украинских городах: #Bucha и #BuchaMassacre.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал dev.ua.

Уже 3-4 апреля 2022 г. пользователи начали замечать, что хештеги блокируются. Удивительно, ведь фото и видео из этого города стали одной из главных новостей всех мировых медиа, а также выступлений мировых политиков. СМИ писали статьи с заголовками о BuchaMassacre, а на англоязычной "Википедии" появилась статья об этом. Из скриншотов сообщений о блокировке становится ясно: хэштеги заблокировали, потому что кто-то на них регулярно жаловался.

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Топ комментарии

  • Paul Foxen
    вот вам и и цукерберг петушара, я коммент написал про русню, где-то, так они его заблочили, видители хейт спич, а там даже без матов было, мразота небось рускоязычный сегмент до сих модерят кацапы, фу ***** пейсбук
  • Александр Александров 7fa1b22d
    Почти уверен, что до сих пор есть модерация российского сегмента русской ватой.
  • Александр Александров 7fa1b22d
    Цукерберг так и не разборался с ботофермами.
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