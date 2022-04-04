Греция поможет восстановить Одессу, - глава МИД
5 54321
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что его страна присоединится к возобновлению Одессы после российско-украинской войны.
Как передает Цензор.НЕТ, заявление Дендиаса, которое он сделал в Одессе на встрече с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, цитирует МИД Греции.
"Единственное, что я могу сказать сейчас в эти трудные времена, это то, что мы будем частью этого будущего, помогая вам реконструировать этот город и делать его еще красивее, еще лучше", - сказал Дендиас.
По его словам, несмотря на дым вследствие попадания ракет, ясно, что у Одессы будет светлое будущее.
Дендиас прибыл 3 апреля в Одессу и встретился с мэром Геннадием Трухановым. Министр приехал в Одессу во главе гуманитарной миссии и с целью решения ряда дипломатических вопросов.