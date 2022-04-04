Разведка обнародовала список военнослужащих 64 отдельной мотострелковой бригады РФ, совершавших преступления в Буче
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Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало список российских военнослужащих, участвовавших в совершении военных преступлений в Буче Киевской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Главное управление разведки Министерства обороны сообщает в фейсбуке.
"Каждый украинец должен знать их имена! ГУР МО Украины получило список военнослужащих 64 отдельной мотострелковой бригады, непосредственно участвующих в совершении военных преступлений против народа Украины в г. Буча", - говорится в сообщении.
В ГУР МОУ отмечают, что за совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.
Просмотреть список можно по ссылке.