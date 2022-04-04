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Разведка обнародовала список военнослужащих 64 отдельной мотострелковой бригады РФ, совершавших преступления в Буче

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Разведка обнародовала список военнослужащих 64 отдельной мотострелковой бригады РФ, совершавших преступления в Буче
Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало список российских военнослужащих, участвовавших в совершении военных преступлений в Буче Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Главное управление разведки Министерства обороны сообщает в фейсбуке.

"Каждый украинец должен знать их имена! ГУР МО Украины получило список военнослужащих 64 отдельной мотострелковой бригады, непосредственно участвующих в совершении военных преступлений против народа Украины в г. Буча", - говорится в сообщении.

В ГУР МОУ отмечают, что за совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.

Просмотреть список можно по ссылке.

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Топ комментарии

  • Paul Foxen
    это конечно всё красиво, но верю только в ВСУ, а виновата вся рф и беларусь тоже, и никому прощения не будет
  • Димитрий CrimeaBandera
    Який суд? Повинна бути своя операція "Гнів Божий". Яку колись провели ізраїльтяни. Хто не в курсі - Гугл у допомогу.
  • Dron
    Украине необходимо создать службу по типу Израильской, чтоб уничтожать нелюдей в росии и по всему миру.
    Чтоб твари не только не хвастались своим друзьям и вылупкам, как они "покуражились НА Украине", а наоборот, жидко срались бы оттого, что кто-то узнает об их "подвигах" !!!!!!!
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