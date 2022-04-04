Новости • Агрессия России против Украины, Война

Украина будет восстанавливаться из трех источников - репарации, имущество РФ и помощь партнеров - Шмыгаль

4 27437
Украина будет восстанавливаться из трех источников - репарации, имущество РФ и помощь партнеров - Шмыгаль
Украина будет восстанавливаться после войны из трех источников – репарации и конфискованное имущество России, помощь западных партнеров.

Об этом в интервью НВ заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Три источника. Это замороженные средства России, то есть их конфискация и репарация. Второе, аналогично, это российское имущество. Третье — средства западных партнеров. Уже сегодня мы ведем переговоры о создании фонда восстановления. Мы уже получили более $3 млрд. Это первый шаг для того, чтобы наполнять бюджет, выполнять наши обязательства", - сказал Шмыгаль.

Также читайте: ЕС поддержит восстановление Украины после войны: решено создать Трастовой фонд

По его словам, пока речь идет о ежедневных расходах, которые должно нести государство на оборону, на выполнение своих социальных обязательств, на обеспечение страны питанием. Все остальное восстановление, конечно, будет после завершения войны — это уже следующий шаг, но уже сегодня к нему готовится Украина вместе с партнерами.

Также читайте: Новые дома в Украине будут проектироваться по новым нормам безопасности, - Кубраков

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Kucher
    В "мирному договорі", над яким активно "працюють" зелені презервативи, про репарації жодного слова.
    Яким чином заморожені кошти мордора перейдуть в категорію коштів для репарацій?
  • MAKAROV ddf66d11
    При Гройсмане и Пете укрепрайоны на Донбассе строили, благодаря которым во многом свиноскот не взял ни Марьинку не продвинулся на Курахово, а при Зеленском ничего не строили. Вопрос, почему???
  • Claudia Smith
    Бльооо... Та вам, чортовим крадіям, і допомогу ніхто не дасть. ви ж сволочі, мародери на державному рівні, ви що робите!! Ви розумієте, що там не дураки сидять і бачать все, що ви робите із наглядовими радами і з Прозорро. ніхто не забув ваші продєлки із судами і дорогами, корупціонери, крадії прокляті. Всі ж все знають там, де рішення приймають і ВЖЕ призупинили допомогу. через вас, сук.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости