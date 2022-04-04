Украина будет восстанавливаться из трех источников - репарации, имущество РФ и помощь партнеров - Шмыгаль

Украина будет восстанавливаться после войны из трех источников – репарации и конфискованное имущество России, помощь западных партнеров.

Об этом в интервью НВ заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Три источника. Это замороженные средства России, то есть их конфискация и репарация. Второе, аналогично, это российское имущество. Третье — средства западных партнеров. Уже сегодня мы ведем переговоры о создании фонда восстановления. Мы уже получили более $3 млрд. Это первый шаг для того, чтобы наполнять бюджет, выполнять наши обязательства", - сказал Шмыгаль.

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По его словам, пока речь идет о ежедневных расходах, которые должно нести государство на оборону, на выполнение своих социальных обязательств, на обеспечение страны питанием. Все остальное восстановление, конечно, будет после завершения войны — это уже следующий шаг, но уже сегодня к нему готовится Украина вместе с партнерами.

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