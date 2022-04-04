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Россия должна быть привлечена к серьезной ответственности, - премьер Японии Кисида о зверствах войск РФ в Буче

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Россия должна быть привлечена к серьезной ответственности, - премьер Японии Кисида о зверствах войск РФ в Буче
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио осуждает действия российских военных, совершавших военные преступления в Киевской области, и считает, что Россия должна быть привлечена к серьезной ответственности за свои действия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я глубоко поражен тем, что в окрестностях Киева совершаются ужасные злодеяния против мирных жителей. Убийство невинных гражданских лиц нарушает международное гуманитарное право. Это совершенно недопустимо, и Япония осуждает это самым решительным образом. Россия должна быть привлечена к строгой ответственности за эти действия", - заметил Кисида.

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Топ комментарии

  • Лаур
    Жахлива реальність винесла мозок навіть тим, хто за останні двадцять років облазив усі "гарячі точки" світу. Ось, що напише військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, який висвітлював воєнні конфлікти в Іраку, Афганістані, Кашмірі, Македонії і Ліберії:

    "Такої жорстокості я не бачив в жодній охопленій війною країні. Це - геноцид. Вони дійсно хочуть знищити не окремих людей, а весь український народ".

    Це - новий Бабин Яр. Нові "биківнянські" могили. Це безіменні братські могили захисників УНР у Маріїнському парку. Це Сандармох. Це все найстрашніше із історій про сталінські репресії… Це моя воскресла в деталях сімейна історія, як прапрадіда священика і його трьох синів більшовики розстріляли у ближньому яру, бо сильно видні були. І громада любила. Це все про ОТГ на півночі Київщини зараз. І так, всі ці звірства чинять "висококультурні" люди, які читали Достоєвського, Акуніна, дивились серіали про крутих десантників у Чечні і обліплювались георгіївськими стрічками із пелюшок. Ці люди закінчили військові училища і точно знали, куди йдуть, без байок політрука "я заблудился на учениях в Беларуси".

    Для росіян і їх прадідів більшовиків - ніщо не нове. Вони завжди стріляли українську владу, наших оборонців і нашу інтелігенцію. І те, що знайшли нарешті тіло відомого документаліста і військового фотографа Макса Левіна під Гутою Межигірською із двома пострілами у голову - це теж не випадковість. Вони свідомо полювали на того, хто фіксував їх звірства для історії і майбутніх судів.

    Нинішні росіяни, як і розстрільні трійки НКВД упиваються убивством українців. Їхні мами у телефонних розмовах ще і підбадьорюють: "Стреляй сынок всех без перебора: и взрослых и детей. Думай только о себе. Ну, и кроссовки мне привези. Дід синка був більшовиком і працював на репресіях у фартуху. Безславний виродок обмотує голову невинної жертви його футболкою, щоби гаряча кров на писок не потрапила, а шматок черепа не потрапив на шеврон Вооруженных сил России.

    Зараз чимало хто питає, чи будуть такі звірства як у Бучі чи Мотижині на Чернігівщині, Сумщині, на Харківщині, Херсонщині? Я з болем у голосі скажу: "так".

    ...
    Катувати, вбивати і трощити все на шляху - саме так в очах Путіна та росіян виглядає "остаточне вирішення українського питання", яке не встигли вирішити Ленін і Сталін. Це розправа над українцями лише за те, що ми посміли зробити свою державу і щодня примножували її славу і достаток.

    ...
    Геноцид гучно постукався у наші ворота кістлявою рукою. Вбивці в оболонках звичайних людей прийшли свідомо робити нам тут братські могили і нищити нашу цивілізацію. Думаю, усім зрозуміло, що після такого розмови про "нейтралітет" і сюсюкання з рашистами - це дати змогу убивці прийти знову. Безкінечно в'язати нам руки, стріляти у потилицю і кидати у найближчий яр.

    Вони хочуть нас вбити, а ми хочемо жити. Компроміс неможливий. Вони прийдуть знову, якщо ми не знищимо їх.
  • Койот Восточноукраинский
    Это еще Мариуполь вблизи не видели.
  • Solsky Wasyl
    харакірі роблять собі самураї, якщо вони замарали свою честь.
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