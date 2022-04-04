Россия должна быть привлечена к серьезной ответственности, - премьер Японии Кисида о зверствах войск РФ в Буче

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио осуждает действия российских военных, совершавших военные преступления в Киевской области, и считает, что Россия должна быть привлечена к серьезной ответственности за свои действия.