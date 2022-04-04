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Россияне налаживают канал контрабанды подсанкционных товаров через территорию Грузии, - ГУР Минобороны

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Россияне налаживают канал контрабанды подсанкционных товаров через территорию Грузии, - ГУР Минобороны
Из-за введения международных санкций РФ лишилась возможности снабжения обширной номенклатуры товаров военного, двойного и гражданского назначения. Чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны Украины.

При этом сообщается, что представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.

"На сегодняшний день известно о еще одном канале поставки в РФ товаров военного назначения – Восточной Азии. Через него в страну-оккупанта поставляются запчасти для техники, электронику и оптические приборы. Также рассматривается возможность возобновления авиасообщения между Грузией и РФ", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Elena Zhmariova
    Наконец должна закончиться некритичная идеализация Грузии. Там произошел полный откат назад.
  • Andru Volum
    а ведь Грузия сама пострадала от рф.... Не ожидал от них такой безпринципности.... Значит ЕС надо применять санкции и к Грузии , (которая играет на стороне рф)
  • Наталия П
    Грузинам стыдно, что их страна ведет себя, как маленькая шлюха, которой пользуются, когда нет чего-то лучше и которую потом брезгливо бросят
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