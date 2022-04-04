Более 500 мирных жителей эвакуированы из Кременной и Лисичанска, - Гайдай

Из обстреливаемых городов Кременная и Лисичанск в Луганской области эвакуированы более 500 мирных жителей.

Об этом руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Эвакуация продолжается. Стараемся вывезти людей из Попасной, еще раз из Горской громады. Из Лисичанска забрали 380 человек и вернемся еще. Кроме того, 136 жителей Кременной уже направляются к железнодорожным вокзалам Донбасса", - написал глава области.

Он напомнил, что 4 апреля с утра еще эвакуировали 22 жителей Рубежного, а также 117 – Горского и Золотого.

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