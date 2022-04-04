В Винницкой области предотвратили экспорт продовольствия в Беларусь на $500 тыс.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.
Сотрудники БЭБ Украины и ТУ Государственного бюро расследований в г. Хмельницком на территории обслуживания Винницкой таможни обнаружили груз контрольных знаков в количестве 70 000 шт, который принадлежит белорусскому обществу.
Этими контрольными знаками украинский контрагент планировал дополнительно маркировать продовольственные товары для экспорта в Беларусь. Согласно заключенному договору, общая рыночная стоимость этой продукции составляет более 500 000 долларов США.
Правоохранители изъяли из оборота соответствующие унифицированные контрольные знаки и сделали невозможным их использование для маркировки продовольственных товаров.
"По результатам принятых мер, экспортные операции по отправке продовольствия, общей стоимостью свыше 500 000 долларов США, в республику Беларусь, способствующую совершению вооруженной агрессии в Украине, упразднено", - сказано в сообщении.