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В Винницкой области предотвратили экспорт продовольствия в Беларусь на $500 тыс.

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В Винницкой области предотвратили экспорт продовольствия в Беларусь на $500 тыс.
Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) обнаружили груз контрольных знаков в количестве 70 тыс. шт. Общая рыночная стоимость продукции, которую планировалось ими маркировать для экспорта в Беларусь, составляет более $500 тыс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Сотрудники БЭБ Украины и ТУ Государственного бюро расследований в г. Хмельницком на территории обслуживания Винницкой таможни обнаружили груз контрольных знаков в количестве 70 000 шт, который принадлежит белорусскому обществу.

Этими контрольными знаками украинский контрагент планировал дополнительно маркировать продовольственные товары для экспорта в Беларусь. Согласно заключенному договору, общая рыночная стоимость этой продукции составляет более 500 000 долларов США.

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Правоохранители изъяли из оборота соответствующие унифицированные контрольные знаки и сделали невозможным их использование для маркировки продовольственных товаров.

"По результатам принятых мер, экспортные операции по отправке продовольствия, общей стоимостью свыше 500 000 долларов США, в республику Беларусь, способствующую совершению вооруженной агрессии в Украине, упразднено", - сказано в сообщении.

Топ комментарии

  • V 2af7597c
    А що, в Білорусь досі їдуть українськи товари?
  • Dust
    оце так !!!

    з Білорусі Іскендери та, цілком можливо вторгнення, а ми в Білорусь щось ще продаємо.

    барига на крові ?
    ніт !!!!
    це ж вам не державна зрада Пороха за вугілля з українських шахт в Ордлі в 2015-му, коли грітись треба було...

    єто что-то другоє
  • Николаев Юг
    Скорее всего высшие чины власти причастны к этому. Такие как арахамия.
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