В Винницкой области предотвратили экспорт продовольствия в Беларусь на $500 тыс.

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) обнаружили груз контрольных знаков в количестве 70 тыс. шт. Общая рыночная стоимость продукции, которую планировалось ими маркировать для экспорта в Беларусь, составляет более $500 тыс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Сотрудники БЭБ Украины и ТУ Государственного бюро расследований в г. Хмельницком на территории обслуживания Винницкой таможни обнаружили груз контрольных знаков в количестве 70 000 шт, который принадлежит белорусскому обществу.

Этими контрольными знаками украинский контрагент планировал дополнительно маркировать продовольственные товары для экспорта в Беларусь. Согласно заключенному договору, общая рыночная стоимость этой продукции составляет более 500 000 долларов США.

Читайте: Из-за агрессии РФ украинский экспорт снизился вдвое, а импорт - втрое, - Минэкономики

Правоохранители изъяли из оборота соответствующие унифицированные контрольные знаки и сделали невозможным их использование для маркировки продовольственных товаров.

"По результатам принятых мер, экспортные операции по отправке продовольствия, общей стоимостью свыше 500 000 долларов США, в республику Беларусь, способствующую совершению вооруженной агрессии в Украине, упразднено", - сказано в сообщении.