Правительству удается сохранять баланс обеспечения страны топливом, - Шмыгаль

Несмотря на вражеские обстрелы нефтебаз, правительству удается сохранять баланс обеспечения топливом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию "Новое время".

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Шмыгаль подчеркнул, что для поддержки рынка нефтепродуктов правительство отменило акциз и снизило налог на добавленную стоимость.

"Отдельно работаем с нашими поставщиками топлива. Здесь мы забрали полностью акциз из горючего из бензина и с дизеля и снизили НДС с 20% до 7%. Когда это решение вступило в силу, почти на 10 грн упала цена на топливо на заправках", - сказал премьер.

Следовательно, по его словам, несмотря на дефицит топлива из-за вражеских обстрелов нефтебаз и определенных логистических разрывов, стране удается сохранять баланс обеспечения топливом.

"Сейчас враг разбил часть наших баз хранения горючего, поэтому наблюдается кое-где дефицит, но мы видим баланс обеспечения страны топливом. Могут быть логистические разрывы, но мы понимаем сколько необходимо в общем, мы в тесном сотрудничестве с поставщиками, сотрудничаем с Укрзализныцей, с Министерством обороны, и ясно видим баланс горючего, которое нужно нашей стране", - подчеркнул Шмыгаль.

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