Военные преступления на оккупированных территориях Украины совершили российские войска, - Стано

Массовые убийства гражданского населения и ужасные военные преступления, обнаруженные в городах Украины, были совершены военнослужащими России, осуществлявшими полный контроль на этих оккупированных территориях.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сегодня в Брюсселе во время брифинга для прессы заявил спикер Еврокомиссии Питер Стано.

"Прокурор Международного уголовного суда (МУС) начал расследование убийств и других военных преступлений, совершенных оккупационными силами российского агрессора. Районы, о которых мы говорим, были под оккупацией и под контролем агрессора, российских войск. Так что никто, кроме них, не мог совершить все эти зверства", - заметил Стано.

Он подчеркнул, что для привлечения к ответственности виновных в этих страшных преступлениях должно быть проведено тщательное и надлежащее расследование с привлечением ключевых международных институтов, таких как МУС и Комиссия по расследованию Офиса Верховного комиссара ООН по правам человека.

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