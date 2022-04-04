Новости • Агрессия России против Украины, Война

Военные преступления на оккупированных территориях Украины совершили российские войска, - Стано

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Военные преступления на оккупированных территориях Украины совершили российские войска, - Стано
Массовые убийства гражданского населения и ужасные военные преступления, обнаруженные в городах Украины, были совершены военнослужащими России, осуществлявшими полный контроль на этих оккупированных территориях.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сегодня в Брюсселе во время брифинга для прессы заявил спикер Еврокомиссии Питер Стано.

"Прокурор Международного уголовного суда (МУС) начал расследование убийств и других военных преступлений, совершенных оккупационными силами российского агрессора. Районы, о которых мы говорим, были под оккупацией и под контролем агрессора, российских войск. Так что никто, кроме них, не мог совершить все эти зверства", - заметил Стано.

Он подчеркнул, что для привлечения к ответственности виновных в этих страшных преступлениях должно быть проведено тщательное и надлежащее расследование с привлечением ключевых международных институтов, таких как МУС и Комиссия по расследованию Офиса Верховного комиссара ООН по правам человека.

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Топ комментарии

  • Amber
    Вже працюють , але потрібно залучати більше іноземних фахівців до цієі
    жахливоі справи , яке ******* людство ще не бачило !😡
  • Paul Foxen
    они просто процедурные шаги как для любых других случаев, никто кроме нас русню не накажет. просто тотально уничтожать их, никаких пленных
  • Nicely done
    "євросикуни" давали і дають ракети і військову допомогу. Зе в той час розмінував вихід з Криму і згорнув ракетну програму.
    Тож перш ніж обзивати інші країни, подивіться що теперішня влада робила останній рік, а краще 3 роки.
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