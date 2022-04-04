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На спецсчете для помощи армии осталось всего 15 млн грн, - НБУ

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На спецсчете для помощи армии осталось всего 15 млн грн, - НБУ
На специальном счете Национального банка Украины (НБУ) для помощи армии осталось всего 15 млн. грн. На нужды военных уже было выделено 14,35 млрд. грн.

Как передает Цензор.НЕТ, Национальный банк информирует о состоянии специального счета для помощи армии.

По состоянию на 4 апреля 2022 остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, составляет около 15 млн грн.

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Национальный банк уже перечислил на нужды военных почти 14,35 млрд грн, в частности:

на нужды Национальной гвардии Украины – 950 млн грн.;

на нужды Нацполиции – 1,65 млрд грн.;

на нужды Минобороны – 10,78 млрд грн.;

на нужды Государственной пограничной службы – 980,2 млн. грн.

Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 14,4 млрд грн в эквиваленте. В частности, почти 4,7 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары).

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Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Канады, Германии, Швеции, Польши, Финляндии, Франции, Австралии, Чехии и многих стран мира).

НБУ напоминает, что для помощи Украинской Армии перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты по ссылке.

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  • Алекс Леонов
    трусiть олiгархiв з депутатами зiрки теж могли би скинутися а не тiльки пiсеньки патрiотичнi спiвати по скайпу вiдсиджуючись на курортах простi люди останню копiйчину вiддають
  • Gal
    Нескромне запитання: а скільки на той рахунок перерахували сім`я Зеленських, Коломойський, фірташі всілякі ...? Я особисто перерахував більше 1000 грн. Вибачте, більше не можу, хіба з наступної пенсії. А оті наші товстосуми скільки? До речі, а як пояснити переміщення незадекларованого кешу на десятки мільйонів доларів?! Це що?! Яким чином сьогодні чемоданами через кордон перевозять десятки мільйонів доларів в банківських упаковках? Хто там митницю курує від зеленої команди? Коля котлета? І що далі, курва?
  • Саша Пончик
    Если шкрябнуть наших алигархов то денег хватит загнать касапов за Урал.
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