Совбез ООН отказался собраться на срочное заседание по просьбе России

Россия хотела созвать срочное заседание Совбеза ООН и собиралась обвинить на нем Украину в "провокациях радикалов" в Буче. Но в Организации Объединенных Наций отказали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия вновь потребует срочного заседания Совбеза из-за "провокации радикалов" в городе Буча.

Представительство Великобритании при ООН, председательствующей в Совбезе, заявило, что орган не будет собираться в понедельник, 4 апреля по требованию России.

Запланированную дискуссию по Украине проведут во вторник, 5 апреля.

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Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что Россия хочет исказить заседание Совбеза ООН по зверствам в Буче.