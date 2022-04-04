Италия поддержит санкции ЕС против российского газа

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что после зверств в Буче Италия поддержит санкции против российского газа.

Об этом министр сказал после встречи с коллегами из Хорватии и Словении в Загребе. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ansa.

"Италия не наложит вето на российские газовые санкции", - сказал Ди Майо.

Италия получает около 40% своего импорта газа из России, после вторжения в Украину она пытается найти альтернативы и диверсифицировать свои поставки.

Читайте: ЕС обсудит новый пакет санкций против России. Речь идет об эмбарго на энергоносители и запрете использования портов, - Financial Times

Ди Майо ранее посетил Азербайджан для укрепления энергетических связей между двумя странами.

Если поставки российского газа будут прекращены немедленно, министр экологического перехода Роберто Чинголани считает, что у страны не будет много проблем в ближайшие теплые месяцы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Литвы Ландсбергис о зверствах войск РФ в Буче: Покупая российскую нефть и газ, мы финансируем военные преступления. Не будьте соучастниками!

Премьер-министр Италии Марио Драги заявлял, что хотя замену 30-40% российских поставок газа можно найти немедленно, заменить остальное будет гораздо труднее.

Как сообщалось, после обнародования зверств российских войск в Буче президент Франции Эммануэль Макрон выступил за ужесточение санкций против России и введение ограничений на импорт российской нефти и угля.

Послы ЕС обсудят расширение санкций против России, среди которых возможность эмбарго на российские энергоносители.

Однако в Германии после того, как украинские и европейские чиновники обвинили российские войска в совершении зверств под Киевом, в частности, в Буче, нет единства по немедленной остановке импорта российских энергоносителей.