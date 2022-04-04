Россия блокирует эвакуацию из Мариуполя и доставку гуманитарных грузов, - мэр
Об этом городской голова Вадим Бойченко сообщил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, ситуация в Мариуполе была, есть и остается сложной. Мы находимся сегодня за чертой гуманитарной катастрофы: город без света, без воды, без еды, без медикаментов уже больше месяца. Поэтому мы настаиваем на том, что Мариуполю нужно дать полную эвакуацию и доступ в город", - сказал Бойченко.
Как отметил мэр, "РФ блокирует все гуманитарные грузы, двигающиеся в направлении Мариуполя". По его словам, ни один гуманитарный груз так и не доехал до города.
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Также, как отметил Бойченко, нет и организованной эвакуации автобусами из Мариуполя.
"На сегодняшний день ни один автобус, который должен доехать до Мариуполя для эвакуации жителей города, также не доехал до города", - сказал он.
Бойченко напомнил, что с 13 марта без "режима тишины" удалось открыть коридор для выезда местных жителей на частных автомобилях в Бердянск с последующим следованием в Запорожье.
"Сегодня этот маршрут работает, но работает очень сложно, с перебоями. До сих пор стоят 15 автобусов в Васильевке Запорожской области, не пропускают нашу миссию, чтобы она доехала до Бердянска и эвакуировала жителей Мариуполя", - рассказал мэр.
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По словам Бойченко, "коридором" Бердянск-Запорожья было эвакуировано около 90 тысяч мариупольцев.
В самом Мариуполе, как уточнил мэр, сейчас находятся более 100 тысяч жителей. "Мы умоляем международное сообщество объединиться ради полной эвакуации жителей Мариуполя", - сказал Бойченко.
Мэр Мариуполя также рассказал, что в воскресенье, 3 апреля, представители Международного Красного Креста выехали в Мариуполь, но в г.Мангуш их задержали. "Сегодня госпожа Верещук занимается тем, чтобы их осободили и они смогли попасть на подконтрольную Украине территорию", - добавил мэр Мариуполя.