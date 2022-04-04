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Письма, поступающие властям и СМИ якобы от "Азова" - фейк! - официальное обращение полка

16 08419
В "Азове" опровергли информацию о том, что якобы власти, министерства и СМИ получают письмо от бойца полка провокативного характера.

Об этом "Азовцы" сообщают в своем Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"На официальные электронные адреса представителей власти, министерств, журналистов и пр. поступают письма провокативного характера от бойца полка "Азов".

Отмечаем: установлено, что хостинг, по которому отправлены письма, находится в г. Цюрих (Швейцария). Сама почта также создана недавно – 22 марта 2022 года, вероятно, с целью распространения дискредитативной информации.
Сам отправитель и изложенная им позиция не имеют никакого отношения к полку "Азов", защищающему город Мариуполь.

Письма, поступающие властям и СМИ якобы от Азова - фейк! - официальное обращение полка 01
Письма, поступающие властям и СМИ якобы от Азова - фейк! - официальное обращение полка 02Содержимое письма и данные фейкового хостинга добавляем. Отмечаем, что поиск злоумышленников уже начался, поэтому не советуем никому повторять подобные фокусы. Мы все видим и знаем заранее!", - говорится в официальном заявлении полка "Азов".

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Топ комментарии

  • Gyro
    Цікавий лист... Риторика і вислови дуже нагадують багатьох дописувачів на цьому ресурсі...))
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Це звичайна провокація нащадків провокаторів стукачів вєртухаїв-тобто смердючих кацапських свиней...
  • Адам Адамов 3927962e
    Так это же один-в-один секция комментариев на Цензоре!
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