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Зеленский о Мариуполе: "О реальных планах я не могу вам говорить. Поддерживаем ребят. В ближайшие дни или, может, даже часы появится ответ на этот вопрос". ВIДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что ситуация в Мариуполе разрешится в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время поездки в освобожденную от оккупантов Бучу.

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Видео Украинская правда

"Мариуполь - одна из самых сложных ситуаций. О реальных сценариях, боюсь, что не имею права говорить. Занимаемся поддержкой ребят. Им очень сложно. Находимся на связи. И я, и главком с ними на связи ежедневно. Говорим о посредничестве именно в этой миссии с Турцией. В ближайшие дни, а может и в ближайшие часы у нас будет ответ на ваш очень сложный вопрос", - сказал Зеленский.

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Топ комментарии

  • Dust
    нехай розскаже чому орки зайшли в тил Мариупілю через Крим-Мелітопіль-Бердянськ
  • MAKAROV ddf66d11
    Ответ надо искать у той мрази которая отдала приказ разминировать перешеек, и не организовала никакой обороны Херсона.
  • Viktor 8e21d3f0
    Ніби і хочеш вірити Зеленському.
    А потім згадуєш Єрмака, Портнова, Татарова...Справу вагнерівців, Трухіна з сумкою доларів і якось не можеш вірити цьому Зеленському. Ну не можеш і все!
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