Зеленский о Мариуполе: "О реальных планах я не могу вам говорить. Поддерживаем ребят. В ближайшие дни или, может, даже часы появится ответ на этот вопрос". ВIДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что ситуация в Мариуполе разрешится в ближайшее время.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время поездки в освобожденную от оккупантов Бучу.
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Видео Украинская правда
"Мариуполь - одна из самых сложных ситуаций. О реальных сценариях, боюсь, что не имею права говорить. Занимаемся поддержкой ребят. Им очень сложно. Находимся на связи. И я, и главком с ними на связи ежедневно. Говорим о посредничестве именно в этой миссии с Турцией. В ближайшие дни, а может и в ближайшие часы у нас будет ответ на ваш очень сложный вопрос", - сказал Зеленский.
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