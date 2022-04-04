Эвакуированных детей-сирот с Донбасса продают в усыновление в РФ, - Восточная правозащитная группа

Перед началом военного вторжения РФ в Украину НВФ "ЛНР" и "ДНР" принудительно вывезли на территорию РФ детей-сирот, которые на постоянной основе находились в интернатах на территории ОРДЛО. В первую очередь оккупанты "эвакуировали" детей для создания картинки в пропагандистских СМИ, что дети убегают от возможного наступления ВСУ, т.е. таким образом пытались оправдать свои действия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Восточная правозащитная группа.

На данный момент детей сирот из ОРДЛО распределили по разным регионам РФ – Волгоградская, Ростовская, Московская, Белгородская, Тульская области и сейчас готовят пакеты документов на передачу этих детей в семьи РФ.

"Дело в том, что на усыновлении детей в РФ сделали целый бизнес, там есть посредники, которые за деньги ускоряют бюрократический процесс усыновления ребенка семьям из РФ", - сообщают в Восточной правозащитной группе (ВПГ).

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На данный момент правозащитникам известно, что сейчас РФ собрала 289 пакетов документов на передачу детей сирот с Донбасса в семьи РФ, а для того чтобы усыновить других детей, необходимо внести изменения в законодательство РФ, поскольку у многих детей сирот с Донбасса нет гражданства РФ.

"Детей-сирот с Донбасса усыновляют по ускоренной процедуре, их фактически просто продают. Какая будет их судьба неизвестно, нет гарантий, что их после усыновления просто не перепродадут. По опыту, процедура усыновления растягивается минимум от трех месяцев до года, а в данном случае детей временно принудительно эвакуировали, а через месяц объявляют о том, что они будут переданы в семьи РФ", – заявляют в ВПГ.